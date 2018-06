Spagna-Svizzera 1-1, Marca in prima pagina: "Un tocco d'attenzione"

Besiktas, Bryan Ruiz sempre più vicino: arriverà a parametro zero

Liverpool, l'agente di Fekir precisa: "Ancora manca il via libera dell'OL"

Huddersfield, Sobhi in arrivo: permesso dall'Egitto per le visite mediche

Crystal Palace, obiettivo Livermore: può arrivare per 10 milioni

Manchester United, ecco Fred: previste in mattinata le visite mediche

Benfica, colpo in attacco. Record: "Facundo Ferreyra arriva oggi"

Man United, Fred a Carrington per le visite: costerà 60 milioni

Real, Benzema: "Mio gol a Kiev frutto del lavoro, non della fortuna"

Leeds, in arrivo Bielsa: accordo col Loco vicinissimo alla fumata bianca

Bayern Monaco, occhi su Digne. Pronta offerta da 17 milioni per il Barça

Seedorf si offre per la panchina del Real Madrid: "Sarebbe un onore"

Barça, le big di Premier si muovo per Cillessen. Clausola da 60 milioni

Touré attacca Guardiola: "Finge di non avere problemi con gli africani"

Everton, sirene turche per Klaassen: ci prova il Besiktas

Liverpool, trauma cranico per Karius a seguito della gomitata di Ramos

Shaqiri: "Non è un segreto, lascio lo Stoke. Vorrei restare in Premier"

Man United, non solo Fred: vicino l'arrivo di Dalot dal Porto

Real Madrid, Nagelsmann fra i papabili per la panchina dei blancos

Marca di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio tra la Spagna e la Svizzera titolando: "Un tocco d'attenzione". Le Furie Rosse giocano una buona partita regalando buone sensazioni però un errore di De Gea permette agli elvetici di trovare il pari. Un messaggio alla squadra di Lopetegui in vista del Mondiale.

