SPAL, La Nuova Ferrara: "Arriva il Milan, in un Mazza gremito"

© foto di stefano tedeschi

Domenica sera la SPAL saluterà i propri tifosi nell'ultima giornata di un campionato che ha visto gli estensi raggiungere la salvezza con largo anticipo. Allo Stadio Mazza di Ferrara arriverà il Milan, ancora in corsa per un posto in Champions League e che vorrà dunque provare a fare risultato. I rossoneri arriveranno però in uno stadio gremito, che ha voglia di festeggiare la salvezza, come riportato da La Nuova Ferrara: "Arriva il Milan, in un Mazza gremito".