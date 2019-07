© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nuova Ferrara in prima pagina dedica spazio alla SPAL, all'amichevole in programma con il Pordenone e non solo. In taglio alto il quotidiano estense si sofferma anche sul mercato e gli ultimi obiettivi scritti sulla lista del direttore sportivo Vagnati: "Bonifazi e Di Francesco nel mirino biancazzurro".