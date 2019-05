SPAL, La Nuova Ferrara: "Carovana per la festa"

La SPAL di Leonardo Semplici si prepara a festeggiare la matematica permanenza in Serie A sabato prossimo in casa del ChievoVerona, così La Nuova Ferrara titola: "Già in mille per Verona. Carovana per la festa". Sono già oltre mille infatti i tifosi estensi pronti a partire in direzione dello stadio Bentegodi di Verona, per festeggiare con tre giornate di anticipo la salvezza, che potrà arrivare matematicamente sabato pomeriggio solo con una vittoria, considerati i 10 punti di vantaggio attuali sull'Empoli.