Anche per la SPAL oggi sarà tempo di scendere in campo per la Coppa Italia contro la Feralpisalò. La Nuova Ferrara in prima pagina ne parla e titola: "SPAL, contro il Salò Petagna con DiFra", soffermandosi dunque sulla probabile formazione. Ma anche sul mercato: "Gomis va al Digione. Dal Burges ecco Letica", sintetizzando così le manovre per la porta.