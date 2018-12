La Nuova Ferrara riserva spazio in prima pagina alla SPAL, in campo alle 15 contro l'Empoli. "Solo per vincere", titola il quotidiano nel taglio alto che poi aggiunge: "Super-tifo biancazzurro, pubblico a quota 12 mila". Allo stadio Mazza si tratta di un vero e proprio scontro salvezza.