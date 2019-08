© foto di stefano tedeschi

La SPAL ha perso al debutto in campionato contro l'Atalanta ma i tifosi estensi hanno potuto saggiare le qualità dei nuovi arrivati, in particolare il difensore Igor. Igor Julio dos Santos de Paulo, noto semplicemente come Igor, è diventato già un idolo per i tifosi della Spal: "Forza e assist, Igor è già un idolo" scrive in prima pagina La Nuova Ferrara, dedicando il titolo al difensore classe '98 che ha sfornato l'assist per il gol di Petagna. Assist e ovazione per il giovane difensore: Ferrara scopre Igor!