SPAL, La Nuova Ferrara: "Il bottino di Petagna"

© foto di stefano tedeschi

"Il bottino di Petagna: 15 gol e salvezza", questo il titolo scelto in taglio alto dall'edizione odierna de La Nuova Ferrara. L'attaccante della SPAL ha trovato la stagione della consacrazione, raggiungendo le 15 reti in campionato e trascinando i ferraresi alla salvezza. Ora, a 180 minuti dal termine del campionato, c'è tempo per provare ad aumentare il bottino personale e poi ci sarà modo di pensare al futuro, con un occhio anche alle convocazioni di Roberto Mancini.