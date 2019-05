SPAL, La Nuova Ferrara: "Il decimo posto vale due milioni in più"

© foto di stefano tedeschi

Nel taglio alto dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara spazio alla situazione di classifica della SPAL: "Il decimo posto vale due milioni in più". Un invito a non mollare proprio ora che la salvezza è stata raggiunta: i ferraresi sono decimi in classifica a pari punti con il Sassuolo e questa posizione finale potrebbe portare nelle casse della società un paio di milioni in più che potrebbero rivelarsi utilissimi in ottica mercato. Nelle ultime due giornate la SPAL incontrerà Udinese e Milan, due formazioni ancora in lotta per i rispettivi obiettivi.