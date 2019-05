SPAL, La Nuova Ferrara: "Intesa con Semplici fino al 2021"

© foto di stefano tedeschi

Il taglio alto dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola così: "SPAL, trovata l'intesa. Semplici fino al 2021". Il valzer degli allenatori non riguarderà dunque il tecnico Leonardo Semplici, che resterà per un'altra stagione alla guida della SPAL dopo le numerose voci di mercato che lo volevano vicino a diverse panchine del massimo campionato. Ora l'obiettivo è quello di alzare l'asticella, come dichiarato più volte in conferenza stampa dal tecnico degli estensi.