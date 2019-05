SPAL, La Nuova Ferrara: "Mazza gremito per la sfida al Napoli"

© foto di stefano tedeschi

Umore alle stelle in casa SPAL dopo la matematica salvezza conquistata al Bentegodi di Verona la scorsa giornata. Così domenica, per la sfida al Napoli, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola così: "SPAL, Mazza gremito per la sfida al Napoli". Domenica alle 18, i ragazzi di mister Semplici sfideranno i campani per provare a chiudere nella parte sinistra della classifica, forti di un invidiabile ruolino di marcia casalingo contro le big.