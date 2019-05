© foto di Alessio Del Lungo

La Nuova Ferrara in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina, in taglio basso, ai biancazzurri con il titolo: "Murgia ha ancora fame: cerco un gol". Il centrocampista allenato da Semplici ha infatti fornito due assist, ma ancora non è riuscito a trovare il primo sigillo stagionale. Resta comunque uno dei principali protagonisti in positivo della stagione della SPAL.