SPAL, La Nuova Ferrara: "Nel mirino del mercato le punte biancazzurre"

© foto di stefano tedeschi

Il mercato è appena iniziato, ma gli attaccanti della SPAL sono già entrati nel mirino di numerose squadre e l'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "Nel mirino del mercato le punte biancazzurre". Su Andrea Petagna si sono scatenare numerose squadre, anche dall'estero, e pare difficile una sua permanenza a Ferrara. Ma anche Mirko Antenucci e Alberto Paloschi sono con la valigia in mano: per il primo si parla di Empoli e Bari. Per il secondo invece ci sarebbe stato un sondaggio del Brescia.