SPAL, La Nuova Ferrara: "Per la porta idea Sportiello"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara apre titolando: "SPAL per la porta idea Sportiello". A fine giugno terminerà il prestito di Emiliano Viviano alla SPAL dallo Sporting Lisbona, e difficilmente si opterà per un riscatto, così gli estensi devono trovare un sostituto per la prossima stagione, che possa garantire sicurezza ed affidabiità: gli occhi del direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati sono caduti su Marco Sportiello, fresco di retrocessione con il Frosinone. L'estremo difensore farà ritorno all'Atalanta, poi dovrà cercare una nuova sistemazione, con la SPAL in pole position per il classe 1992.