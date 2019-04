SPAL in prima pagina ne La Nuova Ferrara. Si evidenzia come l'ottimo lavoro di Leonardo Semplici e della squadra stia portando a risultati come la convocazione di cinque giocatori in Nazionale: Bonifazi, Vicari, Murgia, Valoti e Petagna. E si parla anche di mercato: "Per Petagna arriva l'offerta del Leicester".