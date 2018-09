SPAL, La Nuova Ferrara: "Petagna insegue sempre il primo gol"

© foto di Pierpaolo

Andrea Petagna nella giornata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha voluto svelare l'obiettivo di gol con la maglia della SPAL: la doppia cifra. La Nuova Ferrara in prima pagina riporta le parole del nuovo attaccante e titola così: "Petagna insegue sempre il primo gol ma è in compagnia di Ronaldo".