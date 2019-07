© foto di ManWil

Giorni difficili in casa SPAL. Non tanto sul mercato quanto per la vicenda stadio, a causa dei problemi relativi ai collaudi dell'impianto, con l'inchiesta delle forze dell'ordine che ha scombussolato società e tifosi estensi. E La Nuova Ferrara, oggi in edicola, dà ampio spazio alla vicenda in prima pagina, con tanto di foto e titolando così: "Test sulle strutture del Mazza. Criticità per la Curva Est".