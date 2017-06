Il quotidiano La Nuova Ferrara riserva spazio alla SPAL in prima pagina, con riferimento al mercato estivo della formazione allenata da Leonardo Semplici. Il giornale emiliano titola: “L'Udinese offre Heurtaux per la difesa”. Il difensore francese, dunque, potrebbe rinforzare la squadra neopromossa in Serie A.