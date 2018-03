SPAL, La Nuova Ferrara: "Everton Luiz frangiflutti per il Genoa"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara parla della SPAL in prima pagina e si avvicina alla sfida col Genoa: "Everton Luiz frangiflutti per respingere il Genoa", il titolo scelto. Nel pezzo si spiega come contro il Grifone, mister Semplici si affiderà al brasiliano (con lo spostamento di Schiattarella) per sopperire all'assenza di Kurtic.