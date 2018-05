SPAL, La Nuova Ferrara: "Per Lazzari stagione finita"

© foto di Federico Gaetano

"Per Lazzari stagione finita". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara. Complice il ko dell'esterno - si legge - contro il Benevento la formazione della SPAL sarà dettata dagli infortuni. E per una gara fondamentale per la salvezza, lo stadio Mazza si prepara a diventare una bolgia.