Sulle pagine de La Nuova Ferrara di oggi, spazio anche al calcio. Si parla di SPAL, che progetta la nuova stagione con un vertice tra il club e il mister Leonardo Semplici, che pure non è ancora certo della permanenza a Ferrara. Tiene banco anche il mercato, con il gioiello Andrea Petagna che dribbla le domande sul futuro: "Rimango? Non dipende da me", chiosa il centravanti, che lascia dunque più di uno spiraglio per un suo eventuale addio al sodalizio estense.