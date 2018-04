SPAL, La Nuova Ferrara: "Vicari recupera, Mattioli ci crede"

Spazio alla SPAL sulla prima pagina del quotidiano La Nuova Ferrara. "Vicari recupera, Mattioli ci crede: 'SPAL compatta, restiamo in A", il titolo che propone il giornale in vista della gara di domani sul campo dell'Hellas Verona. La squadra di Pecchia è penultima in classifica, quella di Semplici vuole vincere per abbandonare il terzultimo posto.