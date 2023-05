Spalletti-Napoli, addio a un passo. Il CorSport: "ADL sonda i sostituti: Conte il preferito"

vedi letture

L'addio di Luciano Spalletti al Napoli sembra ormai in procinto di consumarsi, e la selezione rigorosa - e solitaria - di De Laurentiis per individuare il suo sostituto è già cominciata. In cima alla short-list del presidente - riferisce oggi il Corriere dello Sport - c'è sicuramente Antonio Conte: il rapporto tra i due è diretto, ma il leccese ha costi molto alti.

Il feeling con Gasperini, che già in passato aveva sfiorato gli azzurri, non si è mai interrotto, e pure Italiano è un profilo gradito al patron, che a lui aveva pensato un paio d'anni fa per il dopo-Gattuso. Nell'elenco figura infine il nome di De Zerbi, che non sembra però avere alcuna intenzione di staccarsi dalla Premier.