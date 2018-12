Speciale mercato su L'Equipe: "Inverno caldo". Monaco su Fabregas

"L'inverno sarà caldo". Speciale mercato su L'Equipe di oggi. Il quotidiano francese piazza in prima pagina Cesc Fabregas e diversi altri possibili protagonista della sessione invernale. Partirà il 1° gennaio, almeno in Francia, e sarà attivo, questa l'assicurazione: su Fabregas, appunto, non solo il Milan ma anche il Monaco, che pensa anche a Koscielny per la difesa.