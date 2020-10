Spezia, Chabot a Tuttosport: "Dura con la Juve. Salvezza? Abbiamo tante possibilità"

vedi letture

Lo Spezia vuole continuare a stupire, e domani è atteso dal banco di prova più difficile, contro i campioni in carica della Juventus. Ne ha parlato così Julian Chabot, intervistato da Tuttosport: "Affrontare i pluricampioni d'Italia è uno stimolo in più per qualsiasi giocatore. Chiaro che sulla carta non è una di quelle partite in cui noi dobbiamo assolutamente fare punti, ma dovremo offrire una grande prova che sarebbe un'iniezione di fiducia per il futuro. Dovremo cercare di fare la nostra partita entrando in campo con il piglio giusto, senza alcun timore reverenziale ma esprimendo il nostro calcio. Poi chissà... nel calcio tutto è possibile: è lo sport più bello del mondo anche per questo". L'ex difensore della Sampdoria si è poi soffermato sull'obiettivo salvezza della squadra di Italiano: "Abbiamo tante possibilità di ottenere la salvezza, ma dovremo essere bravi nei momenti difficili della stagione a saper soffrire. Questo è un grande gruppo, sono sicuro che centrerà l'obiettivo".