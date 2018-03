Spezia, Il Secolo XIX titola: “Anima e cuore”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al bel pareggio dello Spezia in casa del Bari nel recupero giocato ieri nelle pagine sportive dell'edizione spezzina de Il Secolo XIX che titola: “Anima e cuore”. “Lo Spezia a Bari va in vantaggio e gioca bene a lungo, poi soffre, ma non subisce mai fino all'eurogol di Brienza”.