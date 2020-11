Spezia, Pobega a La Gazzetta dello Sport: "Per ora bel cammino. Salvezza? Ci credo"

Intervista a Tommaso Pobega sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Stiamo facendo un bel cammino. Salvezza? Ci credo" dice il centrocampista che sogna un giorno di tornare al Milan. "Da piccolo il mio giocatore preferito era Bastian Schweinsteiger: mi piaceva come si muoveva in campo". Spazio poi al momento dello Spezia: "Non so dirle se sono sorpreso perché vedo come ci alleniamo e cosa proviamo. A volte riusciamo a riproporre tutto in partita, altre volte no, ma stiamo facendo un bel cammino. L’entusiasmo è un’arma troppo importante per noi e non deve mancare nemmeno dopo le sconfitte. Io credo che se continuiamo così, ce la facciamo. Cosa chiede Italiano? Tante cose. Vuole che migliori nella gestione della palla e dei momenti decidendo bene quando verticalizzare, fare il passaggio sicuro, forzare la giocata".