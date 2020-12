Spinelli pronto a salvare il Livorno? La strana situazione e le aperture dei quotidiani

Il crac può essere evitato, ma è chiaramente una corsa contro il tempo: il Livorno, però, può evitare la scomparsa dal professionismo, e il CdA di ieri è stato forse un primo passo. Sfiduciato l'Ad Rosario Carrano, c'è ora da ricomporre l'assetto societario, affinché siano ricreate le premesse economiche per potare avanti il club.

Anche per non sprecare il lavoro che sta facendo la squadra, per altro impegnata domani sul campo della Pro Vercelli per il recupero della 14^ giornata del torneo.

La situazione è stata analizzata da La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Crisi Livorno: passo in avanti". Nel dettaglio poi: "Passo in avanti per la salvezza dal fallimento per il Livorno. Ieri il Cda ha sfiduciato l’a.d. Carrano, che però non si è dimesso, e verrà nominato un nuovo presidente e un nuovo a.d. e già oggi verranno create le condizioni economiche per saldare le pendenze da circa 750mila euro con la Lega. Decisivi anche gli interventi del sindaco Salvetti e del presidente della Lega, Ghirelli".

Nessun cenno alla vicenda da parte del Corriere dello Sport e Tuttosport, che si limitano a ricordare il confronto di domani, che prenderà il via alle 15:00.

Ampio spazio al tutto, invece, da parte della stampa locale. Il Tirreno - ed. Livorno, Rosignano, Cecina ha aperto così la sezione sportiva locale: "Spinelli pronto a salvare il Livorno: «Ma ora via tutti»". Nello specifico: "Nessuno però si dimette, speranze attaccate a un filo. Solito show di promesse di Carrano che accetta la revoca dei poteri ma non basta, Navarra non si presenta neanche. Da Mariani a Agostinelli: ecco gli altri contratti che l’ex patron non vuole più. Stamani un nuovo incontro".