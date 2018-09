© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Noi non siamo quelli del blackout contro il Sassuolo, dimostriamolo". Le pagine sportive de Il Secolo XIX si aprono con queste parole di Nicolas Spolli, difensore del Genoa raggiunto dal quotidiano ligure prima della partita contro il Bologna. Inevitabile il ricordo del crollo del ponte Morandi, a un mese dalla tragedia: "Un dolore enorme per Genova. Per andare a Pegli passo vicino al ponte e penso a chi non c'è più. Non bisogna dimenticare, serve giustizia".