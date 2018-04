Sport durissimo col Barça: "Fallimento senza scusanti"

© foto di Lazzerini

Sceglie la linea dura Sport, l'altro quotidiano catalano che segue il Barça: "Fracaso sin excusas", il titolo scelto. Praticamente un 'fallimento senza scusanti', per il Barcellona di Ernesto Valverde dopo il 4-1 dell'andata al Camp Nou. Particolarmente critica l'analisi sul tecnico, accusato di aver messo in campo una squadra troppo difensivista e non in grado di reagire quando non era ancora troppo tardi.