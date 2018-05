Sporting torna in campo dopo l'aggressione, A Bola: "Amore contro odio"

"Amore contro odio". Il quotidiano portoghese A Bola titola così in vista della finale di Coppa in programma oggi pomeriggio a Jamor (da notare il gioco di parole in prima pagina). Scenderanno in campo Aves e Sporting Lisbona, che proveranno a far passare in secondo piano per 90 minuti i gravi episodi extra-calcio di questa settimana. Un invito all'amore, quello del quotidiano, contro l'odio di quei tifosi che martedì hanno aggredito giocatori e staff biancoverde.