Sportmediaset ci crede: "Romantada possibile per cinque motivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nulla è ancora perduto. Romantada possibile per cinque motivi". Questo uno dei titoli di Sportmediaset in vista di Roma-Liverpool. Dalla vena realizzativa di Dzeko (sette gol in Champions) al fattore Olimpico, passando per l'apporto dei tifosi e la difesa non impenetrabile dei Reds, fino al precedente dei quarti di finale col Barcellona: Di Francesco e i giallorossi possono crederci.