Squalifica dimezzata, torna Morata. Tuttosport: "Ma occhio a Dybala"

vedi letture

Accolto il ricorso e squalifica ridotta a una giornata, lo spagnolo sarà a Genova domani. Squalifica dimezzata, torna Morata. Tuttosport: "Ma occhio a Dybala" scrive il quotidiano. In sostanza è stato stabilito che le frasi irriguardose rivolte all'arbitro Pasqua in Benevento-Juve ("Era un rigore scandaloso") non valevano i 2 turni di squalifica inizialmente comminati a Morata. Il ritorno dello spagnolo non coincide per forza con il ritorno da titolare. Pirlo vuole recuperare Dybala, vuole metterlo al centro del suo progetto e vuole che Paulo torni ai livelli dello scorso anno. Senza dimenticare le ambizioni da tridente cullate dallo stesso Pirlo.