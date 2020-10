Squinzi a La Gazzetta dello Sport: "Grazie a De Zerbi questo Sassuolo non si pone limiti"

vedi letture

"Grazie a De Zerbi questo Sassuolo non si pone limiti", ha dichiarato la vicepresidente dei neroverdi, Veronica Squinzi, a La Gazzetta dello Sport. "Vogliamo crescere i futuri campioni del calcio italiano. Se è stato difficile un anno fa, dopo la scomparsa di papà Giorgio, prendere in mano il club? Non ci siamo nemmeno posti il dubbio, tutta la famiglia ha sempre creduto nel Sassuolo. Carnevali? Ha un acume raro, oltre che grande competenza. I ragazzi in Nazionale? E' la conferma che siamo sulla buona strada. De Zerbi interpreta bene la nostra filosofia, consente ai giocatori di mettersi in mostra. Futuro? Non ci preclusiamo nulla, abbiamo investito tanto nelle infrastrutture: il Mapei Stadium funziona bene e il Mapei Football Center è il nostro fiore all'occhiello".