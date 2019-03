Stampa spagnola ignora l'Atlético. Lodi a CR7: "Re della Champions"

Ecco le aperture dei principali quotidiani spagnoli su Juventus-Atlético. Colchoneros ignorati, spazio solo a CR7: "Cristiano impone la sua legge" titola Marca e nel taglio alto: "Il Barcellona è avvisato". "Cristiano re della Champions" titola As: "La sua tripletta ha distrutto l'Atlético. Ha segnato 124 reti in Champions League. L'Atlético lascia la Champions senza tirare mai in porta". Anche la stampa catalana, per quanto dia maggior spazio al Barcellona, non può ignorare la notte di Torino: "Cristiano fa fuori l'Atlético" titola Sport e Mundo Deportivo e sulla stessa linea d'onda: "Cristiano manda in frantumi il sogno Atlético".