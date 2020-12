Stanca, brutta ma vincente. La Stampa: "L'Inter di Conte vince ma non convince"

La Stampa dedica spazio al successo dell'Inter sullo Spezia per 2-1: "L'Inter di Conte vince ma non convince" scrive il quotidiano. Difficile criticare una squadra reduce da 6 successi di fila ma il macchinoso 2-1 contro l'esordiente Spezia a San Siro che ha mostrato più gamba, organizzazione e persino palleggio lascia ampi spazi di commento. Conte ha vinto ma non ha convinto. E tra le reduci dagli impegni europei la sua Inter appare la più provata, la meno propositiva, la più povera di idee e di gioco. Nerazzurri passivi, hanno atteso pazienti gli errori degli altri perché non avevano la forza per fare di più. E lo Spezia, un po' per inesperienza e un po' per caso ha incassato l'uno-due decisivo dal nulla o poco più del pomeriggio interista.