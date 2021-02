Stankovic al Corriere dello Sport: "Il Milan resta favorito, il 2-2 dell'andata ci dà energia"

"Se mi avessero prospettato uno scenario simile un anno fa, non ci avrei mai creduto e invece eccoci qua, a giocarci il passaggio del turno in Europa dopo aver vinto il campionato sulla panchina della società dove sono cresciuto. Sono felice e orgoglioso di ciò che stiamo facendo". Parola di Dejan Stankovic, che con la sua Stella Rossa si prepara ad affrontare il Milan al Meazza nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico serbo, intervistato dal Corriere dello Sport, è tornato sul match d'andata, nel quale la sua squadra è riuscita a fermare i rossoneri sul due a due: "Con merito, aggiungo io - ha puntualizzato. È vero che il 2-2 è arrivato nel recupero, ma siamo stati coraggiosi e ci abbiamo creduto fino all'ultimo". Una prestazione di carattere, come quelle che Dejan offriva puntualmente da calciatore: "Ho visto i miei uomini andare in campo aperto a petto in fuori per giocare una grande partita. Proprio come piace a me. La differenza di qualità non si discute e il Milan resta favorito per il passaggio del turno, ma non molleremo fino alla fine". Un pareggio di assoluto valore, quello raccolto dalla Stella Rossa: "Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in dieci contro undici - ha spiegato Stankovic -, dopo che non ci eravamo arresi a una sconfitta che sembrava quasi sicura".