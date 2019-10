"Elettrica". L'Equipe di questa mattina definisce così la sfida in programma fra poche ore (20:45) allo Stade de France di Saint-Denis tra Francia e Turchia. I Bleus cercheranno la rivincita dopo la sconfitta dello scorso gennaio e in uno scenario diplomatico piuttosto teso tra i due Paesi, con l'obiettivo di staccare il pass qualificazione per Euro 2020.