Stasera Juve-Milan, il QS: "Sabato di passione, Max-Rino senza paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un sabato di passione: Max-Rino senza paura". Questo il titolo che propone il Quotidiano Sportivo nelle sue pagine interne in vista di Juventus-Milan, gara in programma stasera alle 20.45. I rossoneri di Ringhio cercano l’impresa stasera a Torino nel momento cruciale della stagione, per alimentare le speranze di un posto in Champions. E’ da sette anni che il Milan non riese a battere i bianconeri a domicilio: l’ultima volta, nel marzo 2011, ci riuscirono proprio grazie a un gol di Gattuso.