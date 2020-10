Stasera Polonia-Italia, il Corriere dello Sport: "Mancini: 'Sto con Ciro'"

Nella prima pagina odierna del Corriere dello Sport, c'è spazio anche per una finestra, in taglio alto, sulla partita di Nations League di questa sera (ore 20,45) tra Italia e Polonia. "Mancini: 'Sto con Ciro'", è il titolo scelto dal quotidiano a tiratura nazionale per introdurre la sfida, che sarà anche tra i bomber che si sono contesi l'ultima Scarpa d'Oro: da una parte Lewandowski, dall'altra Immobile. Con il ct Mancini che, come da titolo, difende il bomber della Lazio e della Nazionale: "Non è vero che lui segna poco, qui si gioca di meno".