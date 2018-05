Stasera Real-Liverpool, Corriere dello Sport: "Champions Mondiale"

La prima pagina del Corriere dello Sport riserva l'apertura alla finalissima di Champions League, con Real Madrid e Liverpool in campo questa sera a Kiev. "Champions Mondiale", il titolo del giornale che sottolinea come Zidane voglia la terza coppa di fila mentre Klopp vuole entrare nella storia. Di fronte anche Cristiano Ronaldo e Salah, in lotta per il Pallone d'oro. In campo, tra l'altro, 22 calciatori che saranno protagonisti anche tra qualche settimana in Russia.