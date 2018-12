Stasera Torino-Juventus, La Gazzetta dello Sport titola: "Derbone"

© foto di Pierpaolo

Stasera sarà tempo di derby in quel di Torino. Anzi, di "Derbone", come titola La Gazzetta dello Sport. E sarà il primo Derby della Mole tra Torino e Juventus dell'era CR7. Le aspettative in casa granata sono alte, anche perché la Vecchia Signora avrà dei problemi di formazione soprattutto sulle fasce difensive.