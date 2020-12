Suarez e l'esame farsa. Corriere della Sera: "Indagati i vertici della Juventus"

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sul caso Suarez. I vertici della Juventus erano consapevoli e forse partecipi dell'esame farsa in italiano dell'attaccante del Barcellona Luis Suarez, per ottenere la cittadinanza. A confermarlo sono le indagini della Procura di Perugia che sostengono come Paratici, quando fu interrogato l'11 novembre, mentì dicendo di non essere mai intervenuto. Adesso anche lui è indagato per "false dichiarazioni al pubblico ministero". Inoltre è emerso come, nei primi giorni del mese di settembre, la dirigenza della Juventus "si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei contro di Suarez, facendo quindi ipotizzare nuovi reati a carico di persone diverse dagli appartenenti all'università" scrive in una nota il procuratore Cantone. A riportarlo è il Corriere della Sera