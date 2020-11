Subito Prandelli per la viola, poi la svolta. Il QS: "Sarri o Spalletti per il futuro"

"Sarri o Spalletti per il futuro", è la svolta che prevede il QS dopo l'avvento di Prandelli a Firenze. Sarri è un allenatore ambizioso ma frenato al momento dal contratto pesante ancora in essere con la Juve, per questo la chiave è Prandelli. La Fiorentina potrebbe continuare infatti a rimanere sulla scia di Sarri e mettere sul fatto del tecnico la programmazione che riguarda le prossime stagioni. Ma non solo, in ballo potrebbe essere pure Spalletti o un altro nome ancora tenuto nascosto. Di sicuro il giugno prossimo scadranno i vincoli con Montella e Iachini.