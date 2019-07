© foto di Pierpaolo Matrone

Alle 16 di oggi l'Atalanta affronterà la prima amichevole nel Regno Unito, sfidando lo Swansea in Galles, esattamente a 50 chilometri dall'ultimo precedente Oltremanica risalente a 32 anni fa. A ricordarlo è il Corriere di Bergamo, che in prima pagina mette le immagini dei nerazzurri intenti a scendere l'aereo dopo essere arrivati ieri e titola: "Il ritorno in Galles 32 anni dopo".