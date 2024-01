Tacchinardi alla Gazzetta sulla Juve: "Area avversaria troppo vuota, prenderei De Paul"

"Io credo che la Juventus non debba avere rimpianti: l'Inter è forte, ma non imbattibile. Per questo, non aggiungere un rinforzo a gennaio in grado di alzare il livello nella corsa scudetto sarebbe un peccato". Così ha parlato Alessio Tacchinardi, interpellato da La Gazzetta dello Sport riguardo alle possibilità di scudetto della sua ex squadra.

L'ex centrocampista bianconero ha proseguito così, indicando un profilo che farebbe al caso della Juve: "Un centrocampista con gol nei piedi. Nella mediana attuale di Allegri, l'unico che segna è Rabiot. E troppe volte l'area avversaria resta vuota, senza uno che arriva da dietro. Per me la figura ideale sarebbe il De Paul che ho visto al Mondiale con l'Argentina".