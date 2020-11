Taccone al Corriere dello Sport: "Lazio, tutti negativi. Basta sospetti"

Il discorso relativo ai tamponi intorno al mondo Lazio continua a tenere banco. Nel frattempo, il presidente del CdA della Futura Diagnostica, laboratorio che processa i tamponi biancocelesti, Massimiliano Taccone, in un'intervista al Corriere dello Sport ha detto che: "Nella Lazio non esistono casi di Covid, sono state escluse situazioni di positività e tutti i giocatori sono a disposizione di Inzaghi". Poi continuando ha affermato che "Nella biologia molecolare basta un campione leggermente contaminato per fornire indicazione discordanti. Nel mio laboratori analizziamo tre geni, non solo i due classici. Non capisco perché ormai avremmo dovuto fornire un dato diverso dalla realtà. Sarebbe gravissimo e in merito di sospetti non ho voglia di parlare".