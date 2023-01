Tardelli alla Gazzetta sulla Juventus: "È in grande recupero, se batte il Napoli..."

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli ha parlato della rimonta che stanno mettendo in atto i bianconeri in campionato: "Con otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul pezzo. La sfida col Napoli è determinante se la Juve dovesse perdere: a quel punto credo proprio che lo scudetto non potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più. E forse ci crederebbero di meno le altre".