Tardelli su La Stampa: "Basta cattivi insegnamenti. Big-match sia esempio"

© foto di Federico De Luca

Consueto appuntamento sulle pagine de La Stampa con Sostiene Tardelli, rubric a cura di Marco Tardelli. Che lancia un invito per la gara fra Juventus e Napoli di domenica prossima: "Basta cattivi insegnamenti. Il big-match sia da esempio". Un monito, in sostanza, a evitare alcuni comportamenti giudicati non proprio edificanti.