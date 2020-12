Tavecchio si ricandida in Lombardia e a Repubblica dichiara: "Hanno ancora paura di me"

"Hanno ancora paura di me". Queste le parole di Carlo Tavecchio a Repubblica dopo la ricandidatura in Lombardia. L'ex presidente della FIGC confessa che aveva abbandonato l'idea di occuparsi di calcio, ma è stato pregato dai vari consiglieri regionali visto che la Lombardia è ormai considerata quasi come un comitato provinciale. "L'ho fatto per amore, ma un minuto dopo la mia decisione mi si sono aperte le cateratte: non pensavo che Tavecchio potesse fare ancora paura". Poi torna a parlare del suo passato: "Chiamai Capello prima di Ventura, ma declinò. Donadoni fu la seconda scelta e la terza il duo Ventura-Lippi. Un percorso fatto con il placet di Malagò. Poi, quando la barca non va bene scendono tutti. Il giorno dopo l'eliminazione erano tutti lì come corvi per commissionare la FIGC. Ma se la Lega Dilettanti mi avesse sostenuto non mi sarei mai dimesso".